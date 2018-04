Fabio Agostini se chapa a fanática en uno de sus shows... ¡en la cara de Mayra Goñi! [VIDEO y FOTOS]

En medio de la suspensión que afronta en Esto es Guerra tras la broma pesada que le gastó a Rosángela Espinoza con el famoso muñeco de Zumba, Fabio Agostini se ha mantenido ocupado con las diversas presentaciones en discotecas que hace junto a su hermano Bruno Agostini.



Para sorpresa de todos, Fabio Agostini se “pasó de cariñoso” con una fanática que subió al escenario y la besó en presencia de su pareja Mayra Goñi, quien por la expresión que tenía después del espectáculo no estaba del todo conforme con lo que había hecho el español.

Y no solo eso ya que, además de bailar perreo chacalonero con sus seguidoras, Fabio Agostini, fiel a sus ocurrencias, decidió darles un regalito que las dejó recontra acaloradas bajándose el pantalón y exponiendo sus glúteos, reveló el informe de ‘Válgame Dios’.



“Por si no lo saben, Mayra (Goñi) está a un lado del escenario”, dijo Fabio Agostini en medio de su show para dejar en claro al público que su pareja sentimental estaba vigilando de cerca todo su performance.

Fabio Agostini se chapa a fanática en uno de sus shows... ¡en la cara de Mayra Goñi!

Si bien se percató del estado de ánimo de su novia tras el hecho, Fabio Agostini estuvo muy atento con ella y, a pesar de venderse como el verdadero “macho español”, aceptó ir gustoso detrás del volante del auto de ella adornado de detalles de Hello Kitty.



Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre comentaron sobre lo visto en el informe, donde el primero de ellos comentó que Mayra Goñi “tiene que irse acostumbrado que ese es el estilo que tiene él (Fabio Agostini) para hacer sus shows”.

“O lo han conversado previamente o no lo va a poder hacer pero la cara que tenía ella de descuadrada dentro del auto, no se la quita nadie tampoco. Muy contenta no estaba”, sentenció ‘Peluchín’.

