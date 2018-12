Fabio Agostini no descarta volver con Mayra Goñi: "Es la chica que he amado siempre" | FOTOS

Fabio Agostini reveló que él y Mayra Goñi están nuevamente en contacto y no descarta retomar la relación.

¿Has vuelto a hablar con Mayra?

Con Mayra está todo bien, la aprecio mucho, la quiero mucho.



¿Ya conversaron?

Sí, estamos bien.



¿Piensas retomar la relación?

No descarto nada, pero ahora mismo te digo que quiero conocer el mundo, conocer gente nueva.

Fabio Agostini y Mayra Goñi terminaron su relación luego de más de siete meses. (Foto: Instagram) Fabio Agostini y Mayra Goñi terminaron su relación luego de más de siete meses. (Foto: Instagram)



Hasta hace unos días no querías saber nada de Mayra...

Ahora mismo estamos hablando, no perdemos el contacto.

Seguimos hablando.



¿Ya volteaste la página?

La página ya la volteamos los dos. No tenemos ningún rencor, nos queremos mucho. Mayra es la chica que he amado siempre.



Como se recuerda, hasta hace unos días el español dejó entrever que la actriz le habría sido infiel con Nicola Porcella.