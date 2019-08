Así reaccionó Mayra Goñi al ver la foto de su ex Fabio Agostini completamente desnudo | VIDEO

El ex participante de Esto Es Guerra, Fabio Agostini, regresó a Europa para reencontrarse con su familia y amigos. El español está de vacaciones y, para no perder la costumbre, compartió una fotografía en sus redes que dejó con la boca abierta no solo a sus fans, sino a su expareja, Mayra Goñi.

En la publicación de Instagram, aparece completamente desnudo junto a su amigo, Eyal Beykover en las Dumas de Maspalomas, en las islas Canarias. Los ex chicos reality aparecen con las manos en su zona íntima y sonriendo a la cámara.

"Así están las cosas por la isla. Si la foto llega a 100k likes, subo otra foto igual pero de espalda. ¡Beso para todas!", escribió el modelo. En un día, la imagen ya tiene más de 112 mil 'Me Gusta', así que el español anunció que cumplirá su promesa.

Esta fotografía llegó hasta las manos de Mayra Goñi, quien no sabía sobre la existencia de la imagen. Apenas el reportero de 'En Boca de Todos' se la enseña, la reacción de la actriz no se hizo esperar.

"¡Ay, my God (Oh, mi Dios)! A ver... Ya no me acordaba. ¡Ay, Dios Mío! Él siempre se va a cuidar. A él le encanta cuidar su cuerpo, le encanta estar así y bien por él. Por algo he estado con él, de hecho me ha gustado por eso le pongo 'like', declaró la ex de Fabio.

La pareja mantuvo una relación desde inicios del 2018, pero llegó a su fin en diciembre del mismo año. La carga laboral en la agenda de la actriz fue una de las principales razones por las que decidieron ir por caminos separados.

Pero la relación no estuvo ajena de escándalos. Un fuerte rumor dejó entrever que Mayra Goñi había tenido algo con Nicola Porcella. Aunque la actriz lo negó, Fabio Agostini deslizó que esto sí había ocurrido y 'cuadró' a su excompañero.

Tiempo después, ambos tuvieron la oportunidad de hablar y aclarar la situación y dejaron las cosas en paz. El 'galáctico' nunca más habló sobre su ex y solo tuvo buenas palabras para ella.

Mayra Goñi también estuvo saliendo con el cantante Nesty, pero nada llegó a formalizar. Hace unos días, ella confirmó que todo terminó entre ellos.