Fabio Agostini dijo que Magaly Medina habla de él y del programa de Gisela Valcárcel para subir su rating, pero que no se ‘pica’ porque es el ‘amo’ de ‘El artista del año’ y espera continuar en la pista de baile.

La tienes difícil este fin de semana porque estás en sentencia con la ‘Uchulú’, quien tiene su público...

Estoy ensayando duro para salir airoso de esa prueba, pero la ‘Uchulú’ no se ha dado cuenta de que ya tiene un pie en la selva (ríe).

No te ‘bajoneas’ por las críticas de Magaly, pues dijo que Gisela ha invertido mucho dinero por ti.

Magaly cuándo ha dicho algo bueno de alguien, de eso se alimenta, sería raro que diga algo bueno y eso de la inversión es porque soy el ‘amo’.

Pero dice que el rating del programa no sube...

Lo que pasa es que Magaly tiene que hablar de mí y de Gisela para que ella tenga rating, pero igual no me ‘pico’ ni me molesto, está haciendo su trabajo, es más, cuando veo su programa me río mucho y le mando un beso.





Te escuché comentar que Gisela es muy guapa, ¿nunca se habían cruzado en Pachacámac?

No, la había visto de lejos, pero nunca de cerca y al verla tan arreglada me sorprendió, es muy guapa.

TROME | Fabio Agostini y su singular presentación en El Artista del Año

Ella está soltera...

Y yo también.

¿No tienes pareja fija?

No, nada serio, amigas y ya está.

¿En el futuro no te gustaría formar tu familia?

Primero se casa mi hermano (Bruno).

¿Te ves casado y con hijos?

Casado no, con hijos sí.

¿No crees en el matrimonio?

No creo en la iglesia y esas cosas. Mis padres no se han casado y llevan muchos años juntos y felices, se aman.

EN LA MIRA DE SANTI LESMES

En tanto, Santi Lesmes aseguró que este sábado será muy riguroso como jurado en ‘El Artista del Año’ y no tendrá preferencia por Fabio Agostini, quien es su compatriota. Además, le pide a Tilsa Lozano no caer en las ‘tentaciones’ del ‘Galáctico’ y mantenerse ‘recta como jurado’.

“El sábado pasado fue benevolente con los participantes y les di una gala de gracia, pero a partir de este sábado agárrense porque la ‘carretera trae muchas curvas’”, señaló el español.

¿Qué opinas de la participación de Fabio Agostini?

La canción que le tocó de Miguel Bosé hasta alguien que tiene los ‘oídos enfrentados’ la canta, así que vamos a ver su desempeño. Así venga de la Madre Patria, no tendré condescendencia con él si lo hace mal.

Gisela (Valcárcel) y Tilsa (Lozano) quedaron impactadas con la presencia de Fabio…

Gisela está en su derecho, pero Tilsa como jurado no debería de haber caído en las tentaciones de Fabio y haberse mantenido recta como jurado y no parecer una fan enamorada, cantando y bailando. Esa no es la actitud de un jurado.

Fabio Agostini: Denisse Dibós sufre al escucharlo cantar-TROME

Por cierto, el sábado estrenaste nuevo look...

Sí, imagen renovada. Gisela me dijo en vivo que estaba muy guapo y que tiene muchos planes para mí este año. Esperemos a ver de qué se trata.