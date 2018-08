Fabio Agostini y Erick Sabater pierden los papeles y se insultan en pleno programa en vivo | VIDEO

Fabio Agostini y Erick Sabater no pueden estar en el mismo espacio sin discutir. Y eso lo demostraron en En Boca de Todos donde ambos estuvieron invitados. El dominicano empezó a criticar al español, sin esperar verlo en el mismo lugar.

"¿Cómo una persona puede decir 'si él iría, ganaría'? Eran más de 42 participantes... Eso no se llama seguridad, eso se llama ser alucinado. La gente debería decirle a él si tiene el mejor cuerpo, no decirlo él", dijo Erick Sabater.

Ante esto, Fabio Agostini hizo su aparición en el programa y no tardó en arremeter contra Erick Sabater. "Yo a la gente falsa no saludo. Me sigues criticando, dices que tengo poco cerebro ¿Eres tonto o te haces?" , dijo español.

Fabio Agostini y Erick Sabater

Sin embargo, cuando los conductores intentaron poner paños fríos y no permitir que discutan frente a las cámaras de televisión, Fabio Agostini y Erick Sabater continuaron lanzándose dardos. Ricardo Rondón quiso cambiar el ánimo y dijo: "Tengo muchos duelos para ustedes, ambos son fuertes, talentosos, inteligentes..."

En ese momento, Fabio Agostini no dudó en interrumpirlo para seguir insultando a Erick Sabater. "¿De qué estás hablando? ¿Del burro este?" Maju Mantilla decidió interrumpirlo y pidió respeto en el set.

Los conductores cambiaron de tema y los dos chicos no volvieron a hablar por unos minutos. Luego, Fabio Agostini pidió la palabra y ofreció disculpas al público por lo que dijo, pero no a Erick Sabater.

Fabio Agostini se disculpa y Erick Sabater se sigue burlando de él

"Quiero pedir disculpas a la gente que nos está viendo. No disculpas a este sujeto porque no se lo merece. Me exalté un poco, pero es porque este señor me provoca. Yo no soy falso como este que es más falso que la ropa que se pone", dijo Fabio Agostini.

Esto volvió a iniciar la pelea con Erick Sabater, quien no hizo más que provocar a Fabio Agostini, agradeciéndole las disculpas y llamándolo hipócrita'. Maju Mantilla y Ricardo Rondón tuvieron que intervenir nuevamente y cortaron el segmento con los chicos definitivamente.

