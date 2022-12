UYYY. Magaly Medina no se guardó nada y arremetió contra Fabio Agostini, quien afirmó que Said Palao no estaba coqueteando con la chica que estaba tomando de la cintura. Según el ‘combatiente’, el programa de la ‘urraca’ no puso el video completo.

“Said Palao ha tenido muy buenos abogados como Fabio Agostini, que trata de decir que ahí no pasó nada, a esa chica nadie la conocía, que no, que solo pasó por ahí. Incluso ha llegado al atrevimiento de decir que nosotros no hemos pasado el video completo. ¿Cómo puede decir esas cosas? ¿Cómo pueden ser tan mentirosos, tan hipócritas y tan alcahuetes?”, cuestionó la conductora.

Además, la ‘urraca’ afirmó que, pese a que los hombres siempre se defienden, no entiende cómo pude ser tan mentiroso para proteger a su compañero.

“Entiendo que hay una solidaridad entre hombres, cosas muy de machistas, pero ya llegar al punto de mentir de esa manera y sobre todo de echarnos barro a nosotros, que hemos sido el programa que ha sacado estas imágenes, yo no lo concibo, no lo puedo entender, pero escuchemos a este Agostini que, cuando se le da la gana, sí se pone en el papel de abogado”, manifestó.

Magaly Medina: Fabio Agostini quiere que Ale Baigorria crea que no pasó nada

En otro momento, Magaly Medina remarcó que no se editó el video de Said Palao con la joven y que todo lo que dicen son excusas. “‘¿Por qué no ponen el video completo?’ Eso es la de todos los ampayados, cada vez que encontramos a gente con las manos en la masa, lo primero que dicen es el discurso de toda la vida ‘por qué no ponen el video completo’, o como si fueran grandes conocedores del mundo de las comunicaciones ‘ah, no, ese video está editado’. No, ni editado ni lo uno ni lo otro, es todo el video que tenemos”, agregó.

“Lo que intenta hacer este Agostini es defender a su amigo Said Palao, defenderlo sobre todo para que Alejandra Baigorria crea que de verdad ahí no pasó nada. Las imágenes son evidentes, un hombre que respeta a su enamorada, en este caso a su conviviente, tendría que haber respetado que su novia no estaba”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Hija de Tula se defiende ante críticas por no ‘hablar como peruana’: “En Perú cada uno habla como quiere”

Magaly Medina: “Por lo que sé, no hay planes para Tula Rodríguez en ATV y no me interesa entrevistarla”

Protestas en Perú: Orquesta Papillón está varada en Juliaca y no tienen ni que comer