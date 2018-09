Las cosas se salen de control. Nicola Porcella y Angie Arizaga sorprendieron a todos cuando anunciaron el fin de su relación después de años de estar juntos. Desde ese momento, el capitán de los guerreros vive la vida de soltero nocturna.

Sin embargo ¿respeta a las parejas de sus amigos? Según Alexandra Méndez, Nicola Porcella tiraría 'maicito' por todos lados, sin importarle que las chicas estén en un relación, De acuerdo a su declaración en 'Válgame Dios', la popular 'Chama' se habría puesto 'picaflor' con la enamorada de un participante de Esto Es Guerra.

"Anda tan caliente, tan hot, que se está gileando a una novia de un amigo de su programa. No está respetando los códigos. No puedo decir nada" , dijo Alexandra Méndez en Válgame Dios. Cuando los conductores soltaron nombres de las enamoradas de los guerreros y Peluchín mencionó a Mayra Goñi, la Chama dijo que no diría más.

Estas declaraciones activaron todas las alarmas y, según el Zorro Zupe, también en Esto Es Guerra. Según el amigo de Nicola Porcella, después de que la Chama habló, las cosas se pusieron fuertes en el set del programa de competencia. Además, el guerrero negó lo dicho por Alexandra Méndez.

Recordemos que Mayra Goñi y Nicola Porcella fueron compañeros en 'Te Volveré a Encontrar' y se especula que sus personajes en la ficción tendrán un romance. En varias oportunidades, durante las grabaciones, ambos han grabado divertidos videos juntos.

Eso no fue todo. La Chama también contó que, desde que Fabio Agostini está con Mayra Goñi, ya no tiene la misma relación con el español. De acuerdo a la venezolana, la actriz sería muy celosa y le habría pedido a su enamorado que no se junte tanto con ella.

Alexandra Méndez sobre Nicola Porcella

