LE VOLVIÓ A MANDAR EL DARDO. Fabio Agostini volvió a arremeter contra Ignacio Baladán tras el beso que le dio a Paula Manzanal durante un baile en El Artista del Año, que sorprendió al auditorio.

Después de la presentación ambos se fueron a la casa de la influencer donde el español pasó la noche, según las cámaras de Magaly Tv. La firme. Incluso, Fabio Agostini les sacó algo de comer y beber a los ‘urracos’ que estuvieron hasta la madrugada esperando su salida.

“Estoy muy cansado. Hoy canté impresionante y necesito un descansito. Además, necesito unos masajitos. Esta noche cambia todo, será 20”, dijo el español, recordando cuando Paula Manzanal le puso 19 en El Valor de la Verdad sobre las habilidades amatorias.

Este lunes Fabio Agostini volvió a ser abordado por los ‘urracos’ que le consultaron si oficializaría a Paula Manzanal, algo que no hizo Ignacio Baladán, por lo que aprovechó para mandarle un mensaje mientras el uruguayo pasa con Mario Hart y su familia en Colán.

“Paula y yo nos llevamos muy bien. Si a mi me gusta una chica la oficializo. ¿Por qué la voy a estar escondiendo? Si una mujer como Paula es lo máximo. Nunca en su vida va a estar con una mujer como Paula, que lo sepa; ni va a estar ni estará. No opino nada (sobre Ignacio Baladán). No lo conozco, pero yo sé que (ella) cambió los pasteles por la paella”, concluyó.

‘PELUCHÍN’ INDIGNADO CON FABIO AGOSTINI

INDIGNADO. Así se mostró Rodrigo González este lunes al comentar el polémico beso que se dieron Fabio Agostini y Paula Manzanal durante la última presentación del español en El Artista del Año.

En un primer momento el popular Peluchín se refirió al ampay que tiene preparado su programa, donde se les ve entrar al departamento de la rubia y no salir hasta el día siguiente.

“Al día siguiente se grabaron dándole una sorpresa por el Día de la Madre, un ramo de flores. Él está como en su casa, sin zapatos, despertando por la mañana llevándole un ramo de rosas”, dijo el conductor de Amor y Fuego.

Fue en ese momento que se refirió al beso y criticó que ninguno de los presentes haya dicho algo. “Tú puedes decir que Paula se nota que sí le gusta porque terminaron juntos, pero, ¿eso es para aplaudir? ¿Qué hubiera pasado si eso lo hace ‘Yuca’ con una compañera de elenco? Ahí sí la cosa hubiera cambiado, pero como es Fabio Agostini y Paula Manzanal dijeron que habían dado el mejor show”, indicó.

En ese sentido, Rodrigo González reslató que Gisela Valcárcel dijo que serían noticia toda la semana, pero agregó que estamos en pandemia y gestos como ese van en contra las las medidas para evitar contagios.

“Una de las noticias es que estamos en emergencia sanitaria y lo que ustedes están haciendo en pantalla dista mucho de lo que dice su publicidad, haciéndose los preocupados y los empáticos con su teleaudiencia. Lo que se fue este sábado en el show de Gisela dista mucho de lo que dictan las normas”, concluyó.