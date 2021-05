Fabio Agostini retó a Ignacio Baladán por hablar mal de Paula Manzanal. El español contó que ha tenido que consolar a la influencer debido a que está llorando por las declaraciones subidas de tono del uruguayo en Esto es Guerra.

“Es un fantasma. Es un cobarde. Si tiene algún problema que venga acá que creo que vive a tres cuadras de aquí nomás. Baladán, estoy aquí, si quieres hablar, ven aquí. Lo mejor que puedes hacer es disuclparte. La está c****ndo demasiado y Paula es una tía que vale oro. Si estás arrepentido, j****te”, dijo el ibérico a Magaly Tv. La firme.

Posteriormente, Fabio Agostini contó que estaba en la casa de Paula Manzanal debido a los comentarios que está haciendo Ignacio Baladán en Esto es Guerra como, por ejemplo, decir: “Hay pa’ ella, pa’ él y pa’ todos”.

“Paula está muy mal. Ha visto el programa (Esto es Guerra) hoy. Ha dicho muchas payasadas este hombre y, ahora mismo, está llorando. Está fatal. Por eso, estoy aquí para que se tranquilice y para alegrarla un poco, porque está hecha polvo”, concluyó el español.

FABIO AGOSTINI LLEVÓ AGÜITA A ‘URRACOS’

¿TANTA CONSIDERACIÓN? Fabio Agostini llevó bebidas a los ‘urracos’ que estuvieron esperándolo durante la madrugada a las afueras de la casa de Paula Manzanal. El español dijo que no podía permitir que los reporteros pasen frío o mueran de sed mientras hacían su trabajo.

Según las imágenes, Fabio Agostini salió de la casa de Paula Manzanal, al promediar la 1:30 de la mañana, con dos vasos de agua que entregó a los reporteros porque no sabía cuanto tiempo se quedarían allí esperándolo.

“Los había visto por la ventana y bueno, no podía evitarlo, les traje un poquito de agüita. No sé cuánto tiempo van a estar aquí, pero bueno, por lo menos para que no tengan sed”, dijo Fabio Agostini.

Por otro lado, el español no dejó de mandar una tremenda indirecta sobre lo que podría pasar aquella noche con Paula Manzanal, tras el polémico beso que se dieron en El Artista del Año.

“Estoy muy cansado. Hoy canté impresionante y necesito un descansito. Además, necesito unos masajitos. Esta noche cambia todo, será 20”, dijo el español, recordando cuando Paula Manzanal le puso 19 en El Valor de la Verdad sobre las habilidades amatorias.