¿Ivana Yturbe le fue infiel a Mario Irivarren con Nicola Porcella? Fabio Agostini cuenta la verdad | VIDEO

Fabio Agostini causó gran polémica con sus declaraciones el último sábado en El Valor de la Verdad. El español reveló el nombre de chicas de Chollywood con quienes estuvo y también detalles de su relación con Mayra Goñi.

Sin embargo, lo que llamó la atención al inicio de su cuestionario fue el supuesto affair de Nicola Porcella con una de las chicas de Esto Es Guerra que tenía pareja. Aunque no quiso decir el nombre, Fabio Agostini mencionó a Mario Irivarren.

Esto desató una serie de especulaciones alrededor de Ivana Yturbe y Nicola Porcella. Por ese motivo, el español aclaró que cuando mencionó a su amigo, no fue porque se haya tratado de él, sino porque Beto Ortiz le repetía el nombre de Mario Irivarren una y otra vez.

"Ellos dos (Ivana y Mario) no tienen nada que ver. Es otra chica que no voy a nombrar. No es Ivana, nada que ver. Lo llamé a Mario y le dije que sin querer (lo mencioné), porque también el programa está editado. En ese momento dije Mario pero aclaré que él no tenía nada que ver", explicó en Mujeres al Mando.

Fabio Agostini aclara si Ivana Yturbe y Nicola Porcella tuvieron un romance

A su vez, Mario Irivarren fue cuestionado sobre el asunto. Las cámaras del programa Magaly TV: La Firme lo captaron en su auto y, para su sorpresa, el chico reality accedió a declarar.

"Fabio me escribió, se disculpó conmigo y me dijo que en ese momento se trabó y se confundió. Y la verdad yo ya estoy un poquito acostumbrado a que me quieran involucrar a mí en todo y simplemente me tiene sin cuidado la verdad", explicó Mario Irivarren.