El exintegrante de ‘Esto es guerra’, Fabio Agostini dejó en claro que la opinión de Jossmery Toledo, su expareja, le tiene sin cuidado, luego que la expolicía asegurara que la relación que mantiene con Paula Manzanal no llegará a diciembre de este año.

Así lo dijo, Jossmery Toledo en una entrevista para el programa ‘América hoy’ donde junto a Paula Manzanal demostraron que no tienen ninguna rencilla, debido a que ambas están participando en el reality ‘Reinas del show’.

Sin embargo, los conductores de ‘América hoy’, quisieron conocer la opinión de Fabio Agostini y pidieron a Paula que lo llamará, tras varias llamadas el modelo español contestó. En ese momento, le preguntaron sobre el mal augurio que les dio Jossmery.

“Yo no quiero hablar de Jossmery, no la conozco, mientras la trate bien (a Paula Manzanal), yo estoy contento. Si esos son sus deseos... Como si a mí me importara la opinión de ella sobre mi relación, que opine lo que quiera, me da igual”, señaló Fabio Agostini.

El influencer español también se refirió sobre que Jossmery Toledo aún guarda su número de teléfono en su celular. “Probablemente es porque soy un chico irresistible”. Respuesta que Paula celebró y se despidió del ex chico reality con un: “Bueno baby te mando muchos besos”.

