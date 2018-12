Está dolida. Mayra Goñi habló sobre las declaraciones que su exparejaFabio Agostini brindó tras terminar su romance hace algunos días. Desde el primer momento, la actriz se mostró sorprendida por cómo el español dio la noticia y ahora, por mencionar a Nicola Porcella y Pablo Heredia.

En conversación con América Espectáculos, Mayra Goñi dijo que estaba tranquila actualmente tras haber terminado con Fabio Agostini porque está dedicada 100% a su trabajo como actriz y en los escenarios.

"Tranquilísima. Estoy en una etapa de preocuparme más en mi trabajo. En la carrera actoral y musical. El amor no se va de la noche a la mañana, pero obviamente es un proceso, hemos pasado unos días difíciles, me siento mucho mejor y la verdad es que me estoy distrayendo aquí en el trabajo", declaró Mayra Goñi.

Pero el punto que la actriz quiso aclarar fue el de Pablo Heredia y Nicola Porcella. Según Mayra Goñi, ambos son sus amigos y no entendía por qué inventaban romance con ellos. Además, dejó en claro que seguirá frecuentándolos en el futuro porque son muy cercanos a ella.

Fabio Agostini sobre Nicola Porcella y Pablo Heredia

"¿Cómo pueden inventar romances con Pablo y Nicola? Por favor, son mis mejores amigos. No sé de dónde han sacado eso y bueno voy a dejar que comenten lo que quieran. Creo que la gente se da cuenta y saben que son muy allegados a mí. Por esos comentarios no me voy a alejar jamás de ellos", dijo Mayra Goñi.

Sobre las declaraciones de Fabio Agostini, quien acusó de ser 'traicioneros' a Nicola Porcella y Pablo Heredia, Mayra Goñi se mostró sorprendida con la actitud del español. Para la intérprete de Karma', ella nunca había visto ese lado del guerrero, pero prefería mantenerse al margen.

"Creo que lo ha hecho con impulso, no sé. La verdad es que me ha sorprendido bastante su actitud porque conmigo nunca se había comportado así, pero bueno pues se le pasará y se arrepentirá o no sé, se habrá sentido feliz de haberlo hecho. Me mantengo al margen y ya está", señaló Mayra Goñi.

Finalmente, la cantante aceptó que las palabras de Fabio Agostini sí le dolieron y por ahora prefiere tener una distancia con el español, pese a que terminaron bien. Mayra Goñi negó ser rencorosa, pero espera que en el futuro puedan ser amigos.

"Soy amiga de algunos, sí, de mis ex, se podría decir, pero no sé quizá más adelante. Ahorita que han pasado algunas cosas que me han lastimado mucho, entonces, tendría que pasar mucho tiempo para poder conversar y quedar en un buen acuerdo con él. Terminé bien con él, pero me sorprendieron unas cositas", puntualizó Mayra Goñi.