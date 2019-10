Fabio Agostini le mordió un seno a una joven que le hizo topless en una discoteca | VIDEO

Bochornoso. Fabio Agostini le mordió un seno a una joven que le hizo topless en una discoteca de la ciudad de Virú (La Libertad), según imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina.

Según el diario La Industria, amigos cercanos que estaban con la joven en ese momento le pidieron que no continuara quitándose la ropa ante Fabio Agostini, pero no les hizo caso.



La mujer, quien fue identificada como Lizet, estaba participando en un concurso de baile donde Fabio Agostini era jurado. Quiso sorprender al modelo y le hizo un topless, sorprendiendo a todos. El personal de seguridad de la discoteca la sacó del escenario.



La joven, quien aparece en las imágenes con Fabio Agostini, pidió que no la juzguen, haciendo un mea culpa: "Lo que pasó ayer es mi responsabilidad, me emocioné e hice cosas que no debí hacer, producto del momento, pero estoy arrepentida y pido las disculpas al público por eso", dijo a los medios en Virú, según La Industria.



Por su parte, la productora del evento consideró que actuaron responsablemente sobre lo sucedido con Fabio Agostini.



Hasta el momento, Fabio Agostini no se ha pronunciado sobre las imágenes que ya están siendo viralizadas en redes sociales.