Fabio Agostini y Mayra Goñi viven su amor al límite. La pareja de tortolitos se encuentra viajando por diferentes puntos de Europa y disfrutando de los hermosos paisajes de cada destino. Recientemente, el español llevó a su hogar natal, Islas Canarias, a la actriz para pasar unos días al lado de su familia.

Hace unos días, Fabio Agostini dejó en claro lo mucho que está enamorado de Mayra Goñi al defenderla de un ataque vía Instagram. Una usuaria criticó a la actriz por siempre posar con poca ropa, olvidando o ignorando que actualmente en Europa es verano.

Ahora, Fabio Agostini decidió subir las revoluciones en Instagram con una nueva publicación. En ella, aparece el español y Mayra Goñi dándole la espalda a la cámara de fotos. Ambos muestran sus 'derriers' y el participante de Esto Es Guerra le dedica este mensaje a la actriz.

"Me encanta hacer locuras con mi panchita, cada día la quiero más. Aquí ella y yo haciendo el ridículo un rato y disfrutando.

En eso consiste la vida", escribió Fabio Agostini en su publicación en Instagram.

A muchos de sus amigos como Facundo González, Patricio Parodi, Flavia Laos, Zumba y Bruno Agostini, entre otros, les gustó la publicación en Instagram de Fabio Agostini junto a Mayra Goñi. Otros seguidores del español dejaron mensajes de apoyo a la pareja.

Pero, como siempre, no puede faltar quien no esté de acuerdo con la fotografía que Fabio Agostini compartió en Instagram. El mensaje de la usuaria acusaba a la pareja de no tener 'dignidad' ni 'sangre en la cara'.

"Ustedes 3 no tienen dignidad. Ni siquiera un poquito de respeto a todas las personas que los quieren y los que respetan como personas. No tienen sangre en la cara. Qué pena me dan y sobretodo tú Mayra Goñi. Lo espero de él y muchas cosas más, pero de ti ya te pasaste de la raya en verdad. Qué pena me das. Estar con un tipo que no sabe respetar su cuerpo", declaró la seguidora en Instagram.

A Fabio Agostini no se le ocurrió responder esta crítica de la manera más graciosa, dejándole en claro a la usuaria que no le importaba en lo más mínimo su comentario negativo contra él y Mayra Goñi.

"Mañana te subimos otra foto, pero esta vez sin bañadores (ropa de baño)" , escribió Fabio Agostini. La respuesta del exchico reality obtuvo más de 400 likes y sus fanáticos le pidieron que no haga caso a personas así.