Fabio Agostini: Mayra Goñi tuvo un gesto romántico el día de su cumpleaños [VIDEO y FOTOS]

Fabio Agostini contó que la actriz Mayra Goñi tuvo un gesto romántico el día de su cumpleaños, pues le llevó torta y globos.



“Mayra me puso los globos y la torta, que luego los chicos me tiraron en la cara. ¿Si me regaló algo más? Con su presencia me bastó. Después de la cena que tuve con mis amigos, la pasé con ella”, reveló Fabio Agostini.



Sin embargo, aclaró que siguen siendo amigos. “No tenemos prisa con eso, nos estamos conociendo poco a poco. Es una mujer encantadora, talentosa y muy guapa, su presencia me alegra mucho”, puntualizó Fabio Agostini.



NO HAY RIVALIDAD

En otro momento, Fabio Agostini aclaró que las discrepancias y polémicas entre los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ son frente a pantallas, porque después todos son como hermanos.

“Pese al conflicto y peleas entre programas, yo no voy a dejar de querer a mis amigos. Estén en el programa que estén, los voy a querer. Quiero de la misma forma a los de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’. Son mis hermanos y por eso estuvieron conmigo en la cena”, dijo Fabio Agostini.



A dicha reunión que organizó por su cumpleaños asistieron figuras como Nicola Porcella, Mario Irivarren, Rafael Cardozo, Krayg Peña, Diego Chávarri. También ‘Zumba’, Bruno Agostini, Erick Varías, entre otros.