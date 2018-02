Fabio Agostini y Mayra Goñi se están "conociendo"... ¿Otra parejita se formará en Chollywood?

Fabio Agostini no descartó la posibilidad de tener más que una amistad con la actriz Mayra Goñi, con quien fue captado cenando en un conocido restaurante. ¿Se nos viene nuevo romance?



“Somos muy buenos amigos, nos estamos conociendo, estamos solteros y es una chica que me ha sorprendido mucho, porque es una gran mujer, trabajadora y tiene un gran corazón. Me encanta y no descarto nada con nadie, menos con ella”, precisó Fabio Agostini.



¿Están saliendo?

Nos estamos conociendo.



Ahora reapareces en ‘Esto es guerra’. ¿Será tu revancha con Rafael Cardozo?

Ese no intimida a nadie... ni en su casa lo hace y no lo hará conmigo. No me intimida ni ‘King Kong’, ese es un payaso.

