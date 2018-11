El modelo Fabio Agostini anunció el fin de su relación con la joven actriz, Mayra Goñi , con quien mantenía un romance desde marzo del presente año. El integrante de 'Esto es Guerra' anunció la ruptura con la actriz a través de su cuenta de Instagram.

Fabio Agostini utilizó sus historias de Instagram para hablar sobre el fin de su relación con Mayra Goñi, protagonista de 'Ven, baila quinceañera'.

“Para todos los que nos siguen a Mayra (Goñi) y a mí quiero comunicarles que nos hemos dejado, hemos terminado. Anoche tuvimos una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos. Nos hemos dado cuenta que la relación cada vez estaba más fría, más aburrida y yo se lo comuniqué y creo que piensa exactamente como yo”, dijo Fabio Agostini en el video de Instagram sobre la ruptura con la actriz.

“Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no hemos peleado ni mucho menos. Seguimos siendo amigos. Me da un montón de pena, pero creo que va a ser lo mejor para los dos porque ya la relación estaba muy fría y para estar así mejor dejarlo y estar como amigos. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra Goñi, aquí tienes un amigo y te quiero mucho”, agregó Fabio Agostini.

La revelación de su ruptura no cayó para nada bien a Mayra Goñi, quien, según Tula Rodríguez en el programa 'En Boca de Todos', había aceptado terminar la relación, pero no quería que se haga público.

Fabio Agostini viajará junto a Nicola Porcella y Austin Palao a Cancún, México, para celebrar las fiestas de Año Nuevo. Esta aventura despertó los rumores de una posible crisis en su relación con Mayra Goñi.