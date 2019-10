Melcochita le dice cobarde a Fabio Agostini y promete que si lo ve, le 'va a meter un par de cocachos'

¡Está indignado! Melcochita calificó de ‘cobarde’ al español Fabio Agostini por haber contado sus intimidades con diversas mujeres de la farándula, y dijo que sería capaz de darle un par de ‘cocachos’ por desubicado.

“Ese tipo es un cobarde, cómo va a estar contando sus intimidades con algunas mujeres. Él se cree muy macho, pero su comportamiento deja mucho que desear, no respeta a nadie y todo es por dinero”, afirmó Melcochita.

Es más, el sonero añadió que en su condición de extranjero debería respetar a las mujeres peruanas.



“Más aún siendo foráneo debería tener un comportamiento ejemplar, pues aquí se gana los frejoles y en su país sería un desconocido. Si lo veo, creo que le doy un par de ‘cocachos’ para que recapacite de todo lo mal que está haciendo al contar cosas que afectan a una mujer”, añadió Melcochita.

Por otro lado, contó que ya empezó a grabar la serie ‘Llauca’ que produce Gisela Valcárcel, donde interpreta a un músico que formará y le enseñará todos sus secretos a su sobrina, que sueña con ser cantante de salsa.

“Estoy grabando en la zona más brava del Callao, pero la gente me regala su respeto y cariño. Me gusta participar en la serie porque verán mi faceta como músico y sonero, y contando una historia donde hay que sobreponerse a las adversidades para superarse en la vida y que me hace acordar mucho a mi propia historia”, dijo Melcochita.

JENKO DEL RÍO



Por su parte, Jenko del Río afirmó que Fabio es un hombre sincero y no tiene ‘pelos en la lengua’, así que dirá toda su verdad esta noche en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’.

“Si él se sentó ahí es porque dirá su verdad. Es un tipo sincero y no tiene pelos en la lengua”, señaló Jenko, agregando que no cree, tal como lo dijo Bruno Agostini, que su hermano y Mayra hayan tenido sus encuentros hasta hace poco.

“No lo creo, eso lo ha soltado Bruno a pedido de su hermano para molestar o quiere crear un poco más de suspicacias”, indicó. (E.C./ M.C.)