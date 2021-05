Fabio Agostini estuvo el último lunes en Magaly Tv La Firme y evitó comentar las recientes declaraciones de su supuesta ‘exsaliente’ Jossmery Toledo, quien hace unos días, en América Hoy, lo calificó de ‘patán’ al recordar la filtración de unos videos privados.

Cuando Magaly Medina le consultó sobre la ‘extombita’, calificándola como ‘la chica de la mochila’, en referencia a las imágenes que se viralizaron, el español se mostró desconcertado y aseguró que la habitación ‘le sonaba’.

Asimismo, aprovechó para enviar saludos a su familia, a sus fans y a Paula Manzanal, indicando que llegaba a su casa en unos minutos. El Galáctico quiso cambiar el tema de conversación y comenzó a adular el físico de la Urraca.

“No quieres hablar de Jossmery”, le dijo la periodista. “Es que no se de quién me estás hablando, Magaly”, contestó Fabio Agostini. “Ay que bárbaro, ahora me vas a decir que eres un caballero y que no tienes memoria”, indicó la conductora.

FABIO CONFÍA EN PAULA

Paula Manzanal fue ampayada con Simón Sánchez Alayo, quien fue vinculado con Sheyla Rojas. La ‘chica Tulum’ fue grabada por los ‘urracos’ en Magaly Tv. La firme sin la presencia de Fabio Agostini, que estaba en el set de la conductora, sosteniendo que solo “son amigos”.

En las imágenes se aprecia cómo la rubia ingresa a un restaurante con el empresario, mientras estaban con un grupo de amigos como, posteriormente, contó el español.

La Manzanal fue abordada por varios ‘urracos’ para preguntarle por qué no estaba Fabio Agostini con ella, pero la modelo prefirió no decir nada e ir a su casa con Simón Sánchez Alayo.

Luego de unos minutos que Paula Manzanal entrara a su casa y el empresario se había retirado, llegó el español, quien entró al domicilio de la influencer sin rendir ninguna declaración.

En el programa de Magaly Medina, donde el español fue invitado, el Galáctico recalcó que la rubia y el empresario son amigos y que no hay una relación más allá de la amistad entre los dos.

