Fabio Agostini y la cruel frase que soltó sobre Rosángela Espinoza en pleno programa en vivo | VIDEO

¡Se pasó de sincero! Fabio Agostini fue invitado a la secuencia de Facundo González en 'En Boca de Todos' para hablar de su vida, sus amigos, sus gustos y su pareja, Mayra Goñi. Pero el español también tuvo que responder algunas preguntas sobre sus compañeros en Esto Es Guerra y no se midió cuando le consultaron por Rosángela Espinoza.

Facundo González le hizo una hipotética pregunta. 'Si fuera una mujer ¿como cuál de tus compañeras crees que hubieras sido? Ante esto, Fabio Agostini que, físicamente, se parecería a Melissa Loza, pero tendría el carácter de Alejandra Baigorria.

Al escuchar esta respuesta, Facundo González le consultó si le hubiese gustado ser polémica como su compañera Rosángela Espinoza. Antes de responder, Fabio Agostini tomó aire y pensó bien lo que diría.

Fabio Agostini sobre Rosángela Espinoza

"Si hubiese nacido como Rosángela, la verdad que yo me mataba e intentaba volver a nacer. Las cosas como son: no me gustaría ser como Rosángela. Hay chicas que me caen mucho mejor y..." dijo Fabio Agostini.

Esta respuesta no fue del agrado del panel de En Boca de Todos. Por eso, tanto Facundo González como sus compañeros de conducción interrumpieron a Fabio Agostini y cambiaron de pregunta para terminar con el tema.

Hace algún tiempo, F abio Agostini fue suspendido de Esto Es Guerra por hacerle una broma a Rosángela Espinoza después de terminar la edición del programa. El español dejó un muñeco de Zumba en el parabrisas del carro de la chica 'selfie'.

Rosángela Espinoza ‘explotó’ con Fabio Agostini por insistir con el 'regalito' que rechazó en Esto es Guerra

