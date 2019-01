Fabio Agostini: "A Nicola Porcella nunca le dejaríamos solo con nuestras novias, porque no respeta nada"

El español Fabio Agostini calificó de ‘cara de palo’ a su expareja, la actriz Mayra Goñi, porque la ‘cag...’ cuando eran enamorados. Asimismo, arremetió contra Nicola Porcella y dijo que en ‘Esto es guerra’ nadie lo dejaría solo con su enamorada, porque no respeta nada.



Fabio, Nicola aseguró que ‘todos saben cómo eres’, insinuando que eres un patán...

Normal que lo niegue (que tuvo ‘algo’ con Mayra Goñi). Sabe que le lloverán las críticas. Y por cuidar su imagen lo niega.



Nicola reiteró que nunca pasó nada con Mayra Goñi.

Todos los que trabajamos con Nicola sabemos cómo es, y todos hacemos el mismo comentario sobre él: A Nicola nunca le dejaríamos solo con nuestras novias, porque es una persona que no respeta nada. Igual, yo este tema ya lo había olvidado, pasé la página hace tiempo y son personas de las que no quiero saber nada. Y si ahora abrí la boca es por Mayra, por ser tan ‘cara de palo’ de decir que yo estoy arrepentido de sus travesuras y de que le pedí disculpas cuando es mentira. Son palabras que dijo para tapar con un dedo sus fechorías y dejarme mal a mí.



¿Es verdad que tienes pruebas?

Sí, tengo un audio en donde Nicola dice que Mayra y Pablo (Heredia) tuvieron ‘algo’. Y cuando Mayra y Pablo le llaman la atención (a Nicola), él se retracta al día siguiente. Son dos caraduras.



¿Difundirás esos audios en algún momento?

Ya no quiero seguir con este tema. En su momento me incomodó muchísimo. Discutí con Nicola, tuvimos un cruce de palabras muy fuerte delante de todo el mundo. Ya Mayra y Nicola me demostraron la clase de personas que son. Si hablé sobre esto es porque me molestó que dijera que yo estaba arrepentido, cuando ella hizo sus ‘cag...’ por mala, bandida y viva. Si Mayra no hubiera dicho nada, yo guardaba silencio, pero como se pasó de viva y ha querido quedar bien y dejarme mal a mí, por bandida, ahora hablé.