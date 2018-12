‘Nicola Porcella es un mentiroso’, dijo de manera tajante el español Fabio Agostini , tras enterarse de que el ‘guerrero’ declaró que tenía ‘códigos’ porque no ‘estaría con la mujer de un amigo’.



Nicola dijo que tenía ‘códigos’...

Él puede decir lo que quiera, pero es un mentiroso.



Aseguró que no pasó nada con Mayra (Goñi) y tiene un trato cordial contigo...

No, conmigo las cosas van mal. Él y yo ni nos saludamos. O sea, si dice todo eso es porque está mintiendo.



Es un asunto muy serio...

Sí, es un asunto muy fuerte, son temas privados.



¿Te sientes traicionado?

No quiero profundizar porque es delicado. Ya sé lo que hay con esas personas, ellos saben lo mucho que se equivocaron.

Mayra Goñi, Nicola Porcella y Fabio Agostini Mayra Goñi, Nicola Porcella y Fabio Agostini



¿Los has bloqueado en redes sociales?

No, pero los he apartado de mi vida.



Pensábamos que la relación con Mayra iba a durar, hicieron un lindo viaje...

Sí, hicimos un viaje bonito. Es una pena que haya terminado como terminó. Yo me llevo una desilusión.



¿Definitivamente no vas a regresar con Mayra?

Ahorita tengo la cabeza bloqueada y pienso en mi trabajo, por eso estoy apadrinando la tienda ‘Ilahui’ en calle Capón.



¿Cómo haces con Nicola? ¿Siempre se ven en el programa?

Con Nicola nada, para mí ese hombre no existe. No voy a hablar de él. Yo estoy tranquilo, no me voy a volver loco por personas que no me suman.



¿Cómo resumirías tu 2018?

Fue un buen comienzo y un final un poco complicado, pero el 2019 se viene fuerte.

¿Vas a continuar en ‘Esto es guerra’?

Si las cosas van bien, encantado de estar en ‘Esto es guerra’. Me encantaría continuar.



¿Qué harás para estas fiestas?

El 22 me voy de viaje con mi hermano Fabio, Austin (Palao) y unos amigos de Canaria (España). Nos vamos a Cancún, Corea y Japón.



¿El otro año esperas encontrar una chica que te trate como te mereces?

No estoy buscando el amor. Acabo de terminar una relación.