Fabio Agostini calificó de ‘inmadura’ a Mayra Goñi y aseguró que no lo olvida, por eso escribe canciones inspiradas en él.

“Si está sacando este tema (‘Víctima’) y todo es referido a mí… me tiene sin cuidado. Ella es inmadura. Un ex como yo no lo va a tener más en su vida”, sostuvo.

¿Has visto su videoclip?

No. Solo he visto el videoclip de Yahaira y Leslie Shaw.

¿Consideras que Leslie y Yahaira cantan mejor que Mayra?

No vas a comparar pues... Le deseo lo mejor y me alegro servirle de inspiración. Si está hablando de mí a estas alturas es porque todavía no me supera. Que facture y ojalá se forre de plata.