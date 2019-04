Fabio Agostini ofreció disculpas por foto con bandera del Perú: "En ningún momento he querido ofender a nadie" | VIDEO

Fabio Agostini estuvo en medio de la polémica tras posar con la bandera del Perú en la cintura tras ganar la competencia en Esto Es Guerra Colombia. El español recibió varias críticas porque muchos consideraron como ofensa el uso del pabellón nacional.

Fabio Agostini minimizó los comentarios negativos y llamó ignorantes a todos aquellos que solo veían todo lo malo en él, sin valorar que fue hasta a Colombia a representar a Esto Es Guerra Perú.

Lo grave vino cuando el español se enteró que, más allá de las críticas, el hecho en sí es penado por las leyes constitucionales del Perú. Según el abogado Luis Tudela, se podría recibir una pena no menor a los 4 años de pena privativa y, en caso de los extranjeros, una posible deportación.

Fabio Agostini en Instagram Fabio Agostini en Instagram

Ante esta situación, Fabio Agostini aprovechó las cámaras de TV de Esto Es Guerra para ofrecer disculpas públicas a quienes se sintieron ofendidos por el uso de la bandera en su cintura. Según sus declaraciones, jamás lo hizo con esa intención.

"Se me ha criticado mucho por una foto que posteé en mi Instagram, donde estaba con una bandera atada en la cintura. Me llovieron los comentarios en programas de espectáculos, algunos periodistas han querido dejarme mal y bueno quiero decirle a todas las personas del Perú que nos están viendo que en ningún momento he querido yo ofender a nadie, ningún símbolo de la patria ni mucho menos. Todo lo contrario", declaró Fabio Agostini.

Además, el participante de Esto Es Guerra aclaró que tenía un pantalón debajo de la bandera cuando posó para la foto y que lo único que pensaba en ese momento era mostrar la bandera de Perú en la competencia de Colombia.

"Ganamos, nos matamos por Perú. Me puse la bandera para enseñarla bien y demostrar en Colombia quienes fueron los que ganaron. Y eso es lo que quise hacer, en ningún momento quise ofender a alguien. A los que se ofendieron, disculpen. Tenía un pantalón debajo porque dicen que no tenía nada. Estábamos celebrando. Me quedo con lo bueno, que ganamos, que trajimos el trofeo a Perú y que dejamos al país en lo más alto", dijo Fabio Agostini.

Fabio Agostini pide disculpas por foto

Finalmente, el español reconoció que sí se picó por los comentarios maliciosos. Sobre llamar 'ignorantes' a algunos usuarios en redes, aseguró que no se refería a todos los peruanos sino a aquellos que hablan sin saber.

"Esta vez me piqué, la verdad. Me frustré por mis padres porque están preocupados. En una de esas contesté a quienes me criticaban y los llamé ignorantes. Nada, yo sé que en Perú no todos son así, por unos pocos no nos vamos a fastidiar. Les quiero decir a esas personas que se sintieron ofendidas que lo siento mucho", puntualizó Fabio Agostini.