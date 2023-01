¡No se lo esperaba! Fabio Agostini continúa disfrutando sus vacaciones junto a su novia y los hermanos Palao, es así que durante un video publicado en redes sociales se pudo ver como Austin no pierde el tiempo para trolearlo.

En el clip se ve a Austin Palao hablando acerca de Fabio y su novia. Sin embargo, los chicos reality no esperaron el peculiar mensaje de la brasileña, quien no perdió el tiempo para jugarle una broma a su pareja.

“Bueno, me encuentro acá en Brasil, disfrutando de una bell acena. A mi derecha tengo al lor Pin...stini. Quiero comentarles que este lord ya no es lo que solía ser, ahora está sublevado por una bella damisela, ahí está Gaby” , expresó Austin.

Es así que la brasileña respondió para sorpresa de ambos: “Ahora yo lo vacuno a él” , lo que generó las risas de Palao y AgostinI.

Fabio Agostini niega que Said Palao haya sido infiel

Fabio Agostini dio sus descargos luego que su amigo Said Palao abrazara por la cintura a una modelo en una fiesta electrónica donde él también estaba. En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, el chico reality justificó en todo momento a la aún pareja de Alejandra Baigorria y aseguró que se están malinterpretando las cosas.

“Mi hermano, estábamos en fiesta electrónica, en un brush, con un montón de gente, Said habrá pasado por detrás y le habrá dicho: ‘Hola, buenos días’, que si no te pegas a una persona y le dices cosas en el oído, gritando porque encima hay que gritar, no te escucha nadie, es una tontería, no sé puede juzgar a una persona y hacerle el cargamontón que le están haciendo al pobre Said, porque lo agarraron justo por allá y le dijo algo al oído un segundo”, dijo.

