Fabio Agostini: Rosángela Espinoza estuvo detrás de mí [VIDEO y FOTOS]

Fabio Agostini rompió su silencio y arremetió contra Rosángela Espinoza, luego que la ‘chica selfie’ aseguró que el ‘galáctico’ la estuvo enamorando antes de oficializar su relación con la actriz Mayra Goñi.



¿Es verdad que estuviste enamorando a Rosángela?

Rosángela es una mentirosa compulsiva y se cree sus propias mentiras. La historia es al revés, ella estuvo detrás de mí, me invitó a un evento (en Arequipa) donde trabajamos juntos y ahí me dijo para ir a su cuarto (del hotel). Imagínate… de testigo está Mario Irivarren, que yo dormí con él, y también ‘Coto’ Hernández. Puedes hablar con ellos y te dirán la verdad. Ahí ves la clase de persona que es.



Pero ella asegura que jamás tuvo algo contigo e incluso recalcó que tenía pareja, durante el viaje... ¿Pasó algo esa noche?

Yo estaba soltero, ella no sé. Lo que pasó o no, no lo voy a contar. Pregúntale a Mario (Irivarren) si dormí con él esa noche.



¿Tu pareja Mayra te ha dicho algo?

Rosángela quiere dañar mi relación, pero no le funciona. Mayra sabe con el hombre que está, porque sabe que la respeto, solo estoy con ella y jamás me fijaría en una persona como Rosángela, porque no me suma. Si estuviera soltero, créeme que le ‘tiraría maicito’ a todas las chicas que estén solteras en ‘Esto es guerra’ antes que a Rosángela, porque no me gusta físicamente y menos como persona.



¿Por qué crees que Rosángela sale a decir esto?

Otra cosa…. Cuando termina el programa, se me acerca en silencio por el parking (estacionamiento) del canal y me dice: ‘Si quieres te jalo y llevo a casa’. ¿Qué persona que no me aguanta, según ella, está dispuesta llevarte a casa? Además, sabe que siempre me lleva Austin Palao en su carro.



¿Para qué se ofrece y hace esas cosas?

Quiere meterse en mi relación y hacer ruido, porque esta chica solo sirve para eso… para escándalos.



De otro lado, Mayra Goñi dijo que su relación con Fabio marcha bien, negando que estén distanciados a raíz del comentario de Rosángela Espinoza.



“No sé de qué me están hablando, yo estoy muy bien con Fabio. No tengo ningún problema ni nada que decirle a la señora (Rosángela). Lo que importa son los sentimientos de ambas partes”, señaló. (L. Gamarra)

