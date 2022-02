Tal como se especuló durante los últimos días, el español Fabio Agostini también será parte de Esto es Guerra 10 años y en sus primeras declaraciones ya tuvo su primera discrepancia con el brasileño Rafael Cardozo.

TE VA A INTERESAR: ROSÁNGELA ESPINOZA REGRESÓ A ESTO ES GUERRA Y AFIRMA ESTAR FELIZ POR SU VUELTA

En este primer programa de EEG 10 años, Agostini fue el último participante en ser presentado y manifestó sentirse contento por su regreso. “Es un honor estar aquí de nuevo. Hay muchas caras que me suenan bastante. Este temporada se viene con muchas guerra”, manifestó.

Fabio también se pronunció sobre el regreso de Rafael Cardozo, el cual consideró nefasto. “La última vez a mí me eliminaron por su voto y eso me molestó en su momento. Igual perdonó; pero no olvido”, agregó.

Tras la polémica, Yako Eskenazi preguntó si Rafael Cardozo y Fabio Agostini estaban dispuestos ‘a subirse al ring de nuevo’. Así ambos se enfrentarán este martes en el cuadrílatero.

MÁS INFORMACIÓN: