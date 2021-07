Fabio Agostini tuvo una extensa entrevista, desde España, con Magaly Medina para hablar sobre su reciente separación de Paula Manzanal. El ibérico sostuvo que ha quedado en buenos términos con la peruana y que no le cierran las puertas al amor.

“Se ha ido enfriando, poco a poco, por la distancia. Se suponía que iba a estar un mes y algo, y espero que gane en el programa. Entre tontería y tontería cada vez hablamos menos, no nos contamos tantas cosas como antes, así que preferimos que esto siga así ahora. Creo que es lo mejor. No nos cerramos a nada. Cuando ella regrese a España, tal vez nos veamos. Lo bueno es que no hemos terminado mal. y me llevo increíble con ella”, dijo.

Magaly Medina le consultó a Fabio Agostini si consideraba una indirecta a Paula Manzanal grabar el trasero de su amiga en una playa de España.

Magaly Medina habló con Fabio Agostini. (ATV)

“Todo tiene una explicación. La gente especula cosas que no son. En la playa fui con otros amigos. Incluso, está chica es la novia de un amigo que estaba allí. Le enfoqué de casualidad. Paula sabía que iba a salir con unos amigos. Así como ella es libre de salir con amigos en Perú”, contó.

Magaly Medina insistió en que, tal vez, le había molestado a Fabio Agostini que Paula Manzanal saliera con varias amigas en Lima, entre las que se encuentra Jossmery Toledo.

“Tengo una mentalidad diferente. Que se divierta. Ella, para mí, no es nada mío. Es una chica con la que he estado saliendo. Yo pienso que para que una relación sea buena no se tienen que quitar la libertad. Ella puede salir con quien quiera”, agregó.

Fabio Agostini concluyó que había estado conversando con Paula Manzanal porque la relación ya se había enfriado, aunque podrían darse otra oportunidad más adelante.

