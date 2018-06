Fabio Agostini terminó su relación con Mayra Goñi ¿por culpa de Nicola Porcella? | FOTOS

En una entrevista con Trome , Fabio Agostini prefirió guardar silencio cuando se le preguntó sobre su relación con Mayra Goñi . Los rumores sobre un posible distanciamiento se incrementaron cuando se supo que la actriz empezará a enfocarse más en su tour de música, mientras que el español se enfoca en su preparación para un concurso de fisicoculturismo.

Los últimos días, Mayra Goñi fue consultada sobre por qué no aparecía al lado de Fabio Agostini . Ella comentó que el español la tenía 'abandonada' por su entrenamiento. El último sábado, sin embargo, el participante de Esto Es Guerra estuvo internado en una clínica de emergencia por una contractura abdominal.

Mientras el guerrero estaba internado, Mayra Goñi viajaba a Chimbote para iniciar su tour 'Maldito'. Vía Instagram , la actriz compartió videos y fotografías del viaje, pero no se refirió a lo sucedido con Fabio Agostini.

Mayra Goñi ha dejado en claro que su carrera siempre será su prioridad y por eso necesita a una persona a su lado que respete su trabajo. La actriz manifestó que no puede tener a una persona celosa como su pareja.

Por eso, se le cuestionó a Mayra Goñi si Fabio Agostini estaba celoso de Nicola Porcella , quien tendrá escenas apasionadas con ella en la telenovela 'Te Volveré a Encontrar'.

"Sí voy a tener un romance y habrán besos, pero no puedo detallar más. Y, de hecho, no pienses nada malo porque es mi amigo, y Angie Arizaga también" , aclaró Mayra Goñi al diario El Popular.

Además, la actriz de 'Ven, Baila Quinceañera', aseguró que Fabio Agostini no es para nada celoso y muy seguro de sí mismo. "Él sabe cuál es mi trabajo si no lo entendiera no estaría con él. Encima puede haber escenas más fuertes como en la cama y no me va estar haciendo escenas de celos porque la actuación es mi trabajo "

