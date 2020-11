El modelo Fabio Agostini señaló que no tiene intenciones de volver al Perú, pues se encuentra muy bien en España.

“Por ahora no tengo intenciones de volver al Perú, estoy ganando muy bien aquí en España... pero si me hacen una buena propuesta de trabajo podría ir y ver a mis amigos”, dijo el modelo español.

Sobre Jossmery Toledo detalló que es caso cerrado. “Ese tema terminó, me aburrí. No quiero escándalos que no me suman”, señaló. (D.B.)