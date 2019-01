Fabio Agostini: "Nicola Porcella le dijo a Austin Palao que tuvo 'algo' con Mayra Goñi"

Fabio Agostini reveló que Nicola Porcella alardeaba, en los pasillos de América Televisión, que tuvo ‘algo’ con Mayra Goñi y ese fue el motivo de su separación con la actriz, pues Alessandra Fuller también le había advertido de esa traición.



Fabio, Mayra contó en ‘Instarándula’ que te dejaste llevar por ‘chismes’ y que luego, arrepentido, te disculpaste con ella, ¿es cierto?

Yo no estoy arrepentido de nada y si actué así fue porque tuve mis motivos. Más bien, ella debería estar agradecida porque callé y no salí a hablar y explicar todo lo que pasó.



¿A qué se refiere ella cuando dice que te dejaste llevar por ‘chismes’?

Todos en mi programa (‘Esto es guerra’) saben la verdad. Que diga: ‘Gracias por ser tan bueno y mantener el silencio’.



¿Nunca te disculpaste con ella, como afirma?

¡Jamás! Ella me las pidió a mí, por un montón de cosas. Y por eso yo quise terminar la relación, porque la vi muy egoísta conmigo. Y también por unos chismes bien fuertes que no salieron de boca de cualquiera, sino hasta de sus propias amigas, de la gente del canal y amigos íntimos míos.



Asegura que cualquier cosa puede pasar en el futuro, que pueden volver...

Después de sus declaraciones, a mí me ha vuelto a defraudar. Yo sí lo descarto (regresar). La quiero mucho y todo, pero me di cuenta de que no es para mí. Espero que encuentre un chico que la quiera y la cuide tanto como lo hice yo.



¿Qué pasó realmente entre Nicola y Mayra?

Nicola le dijo a Austin (Palao) que tuvo ‘algo’ con Mayra cuando estaba conmigo. Y alguna amiga muy íntima de Mayra también me dijo (lo mismo).



Ahora se entiende tu enfado con Nicola...

Cómo no voy a creer un chisme cuando sale de la boca de esa persona (Nicola). Ya encaja todo el puzzle (rompecabezas).



Porcella negó que haya pasado algo con Mayra...

No lo van aceptar. Austin es un buen chico, jamás mentiría y me lo dijo porque es mi amigo. Una amiga íntima de Mayra también me lo contó.



¿Flavia Laos, Alessandra Fuller?

Alessandra no es amiga de ella, aunque Alessandra me lo dijo en su momento y yo no le quise creer.