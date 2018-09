Una grave acusación. Ani Rodríguez, la imitadora de Amy Winehouse del programa Yo Soy, decidió hacer una fuerte denuncia a través de sus redes sociales contra el popular establecimiento 'La Estación de Barranco'.

Según contó la intérprete, el fin de semana ella tenía una presentación en La Estación de Barranco para cantar como Amy Winehouse. De acuerdo a lo que refiere, debía contar con al menos 100 personas en el público, pero solo llegó a 50.

Al no llegar a la cifra supuestamente pactada, el establecimiento le habría negado que toque con su banda. Por ese motivo, Ani Rodríguez decidió ofrecer disculpas al público y se bajó del escenario.

"Lamentablemente estoy muy molesta porque no se va a poder dar el show. Por políticas del local no quieren que cante hoy porque no he llegado al mínimo de personas. Nunca más voy a tocar acá. No me gusta que hagan pagar a la gente por las puras, a dar un show que no se va a dar", dice Ani Rodríguez antes de bajarse del escenario.

La situación llegó a mayores, pues en una conversación vía Whatsapp con una representante de La Estación de Barranco, Ani Rodríguez muestra que el trato es, que si no se llega al lleno de 100 personas, el artista debe pagar por el uso del local.

"No me parece correcto que publiques nada, ni en tus redes y menos en mi página porque lo único que vas a lograr es que mi gente diga exactamente la verdad y eso no le hace bien a nadie, menos a ti. Ah y no sé quienes serán los que publican, pero si es gente tuya, diles que paren, porque sino, empezaremos a contestar", se lee en los mensajes que le envió la representante de La Estación de Barranco.

Por su parte, Ani Rodríguez aseguró a sus seguidores en Facebook que no volverá a tocar en el establecimiento y calificó a La Estación de Barranco de no tener 'alma'. "La gente no es tonta ni los artistas tampoco. Este tipo de locales no tienen alma, no quieren ser tu familia, ni tienen sentimientos por nadie"

