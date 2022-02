En el distrito donde se respira arte, se han juntado dos personas aparentemente diferentes, pero que tienen en común el buen humor y haber mirado el mismo cielo a la hora de nacer. Ella es una empresaria, que obviamente pertenece al rubro de la salud, y su nombre es Angélica María Noguerol Sueldo. Él es un hombre que ha incursionado en la televisión peruana, como en la telenovela ‘Princesas’, y todos lo llaman ‘Manchi’ aunque su DNI afirma que es Germán Augusto Ramírez López. Y pese a que todo indica que no hay puntos en común entre ambos, han construido un proyecto llamado ‘Barranqueando’, un programa de Facebook, qué después de verlo, ya sabrás cómo moverte, en la zona más divertida y entretenida de la capital.

‘La Justiciera’

Angélica, ¿Imagino que tu primer amor se te declaró en el ‘Puente de los suspiros’?

No, pero con las amigas del colegio, ponía candados en la reja del costado.

O sea que eres romántica

Es que el barrio te jala. En Barranco, el romanticismo te envuelve.

¿Solo has tenido amores barranquinos?

Todos mis enamorados han sido de mi distrito.

¿Te conoces todas las zonas?

Ninguno he dejado de visitar.

Hay zonas picantes, ¿nunca te han cuadrado?

Una vez, hace mucho tiempo, estaba cenando con mi mamá en una pizzería y esperábamos a mi tía.

Hasta ese momento todo normal.

Entró un ‘pata’ a vender caramelos. En eso mi mamá me dice que llamara a su hermana, pegunte por qué demora tanto y me doy cuenta qué no estaba mi celular que lo había puesto en la mesa y supe quién se lo estaba llevando.

¿Llamaste a serenazgo?

Salí a corretear al supuesto vendedor de golosinas, lo alcancé como a 3 cuadras y lo empecé a jalonear hasta que me lo devuelva y lo hizo.

¡Eso es muy peligroso!

Tengo espíritu de justiciera. Una vez había una esquina donde siempre cuadraban y arrebataban celulares. Me fui a grabar a los rateros que se paraban allí. Esos videos se los pasaba la policía para que los detengan.

¿Cómo es el barranquino?

Es amable y tiene su calle.

¿Se le reconoce de inmediato?

Todos nos hemos visto en algún velorio, procesión o mercado.

Una pregunta personal

Adelante.

¿Tú eres rockera?

Salsera y romántica.

¿Y has perdonado infidelidades?

Me han engañado y los he terminado.

¿Previo aclare?

Obviamente le he dicho sus cositas, lo que pienso y lo hago sentir mal.

Y cómo han sido del barrio, ¿Cuándo te cruzas los evitas?

Si me saluda, respondo. Ya pasó.

El Actor

Él observa y escucha atento la charla, tiene una sonrisa dibujada en su rostro y por donde pasa, lo saludan, intercambia palabras. Acá no es Germán sino ‘Manchi’, el actor que todos conocen, el que sumó fama al actuar en la telenovela ‘Princesas’ y ahora es su turno para declarar.

‘Manchi’, ¿te has arrodillado en el ‘Puente de los suspiros’ pidiendo a una dama que sea tu novia?

No, pero si me la he chapado.

¿Cómo manda la tradición?

Claro, sin respirar.

¿Rockero como la mayoría de tu distrito?

Si, pero de Pedro Suárez Vértiz, Amén, Libido.

Entonces, ¿cero con otros ritmos?

Eso es lo rico de vivir acá. Podemos escuchar todos los géneros. Me gusta ver como bailan salsa, me divierto observando.

O sea, disfrutas ver a tu socia de ‘Barranqueando’, en la pista de baile

Cuando ella lo hace, me doy cuenta, que al baile no se puede dedicar.

Dime últimos grandes personajes del distrito

En el fútbol Pedro Gallese, además de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero que no nacieron acá, pero estudiaron en el colegio ‘Los Reyes rojos’.

No te olvides de nombrarte, eres un bendecido porque trabajas en lo que te gusta

Muchos me dicen eso, pero también es cierto que los actores vivimos en una constante inseguridad.

Todos piensan que tu vida es la mejor

Eso me dicen y la verdad no sé si tendré trabajo el otro mes.

¿Por qué lo dices?

Cuando miras una telenovela o serie, ya acabó el trabajo para nosotros. Porque ya se terminaron las grabaciones.

¿Entonces?

Vivo en un estado de Dios proveerá

¿Alguna vez suspendiste una presentación en el teatro porque no había público suficiente?

Una vez llegaron 3 personas y en el elenco éramos un total de 8.

¿Qué hicieron?

Está permitido cancelar si el público es menor al número de actores de la obra.

¿Lo hicieron?

Nos dijimos entre nosotros: ‘Vamos a divertirnos’, además el público se merece un respeto.

¿Qué buscan con el programa?

Deseamos generar un poca más de cultura.

¿Barranco es..?

Turismo. El extranjero que visita el Perú, siempre busca conocer el centro de Lima y Barranco.

Un gran abrazo

No se olviden que nos pueden ver todos los miércoles por nuestra cuenta de Facebook del programa ‘Barranqueando’ de 8 a 10 pm.

