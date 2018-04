La presentación de Milett Figueroa en el nuevo programa de Gisela Valcárcel 'El Artista del Año' no pasó desapercibida. La actriz llegó al escenario y, aunque no quiso hablar sobre su expareja, Patricio Quiñones, no dudó en entonar una canción de desamor.

"Ya te olvidé" fue el tema que Milett Figueroa cantó frente al público y al jurado, entre ellos su compañero de elenco en 'De Vuelta al Barrio', Lucho Cáceres. La despampanante modelo y actriz asumió el reto de entonar una salsa para su primera presentación.

Fue el actor quien lanzó el primer comentario sobre la presentación de Milett Figueroa. Lucho Cáceres consideró que realizó una buena interpretación del tema, pero se mostró desconcentrada y al final terminó por desafinar.

"Tienes algo que te juega en contra y es la desconcentración. Siempre te desconcentras y tú misma reconoces que eres dispersa y me lo has dicho. Yo creo que interpretaste bien, pero desafinaste al final", dijo Lucho Cáceres.

Milett Figueroa en 'El artista del año'.

Un día después de su presentación, quien no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre el tema fue Rodrigo González, Peluchín. El conductor de 'Válgame Dios' utilizó unas imágenes para burlarse de la interpretación de Milett Figueroa.

"Buen domingo para todos, menos para los que aún no lograron recuperar el conocimiento después de escuchar cantar a Milett ayer", escribió Rodrigo González en su cuenta Facebook. Rápidamente, la publicación alcanzó más de 5000 mil reacciones en menos de media hora.

Los comentarios tras las palabras de Rodrigo González fueron diversos. Algunos usuarios de Facebook indicaron que si bien Milett Figueroa tiene buen registro, no tiene técnica para cantar y debería prepararse más antes de ingresar a un programa de tan alto nivel.

Peluchín sobre Milett Figueroa Peluchín sobre Milett Figueroa

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.