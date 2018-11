Judith Bustios, más conocida como 'La Tigresa del Oriente' , vuelve a ser tendencia en redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo tema, 'Estamos Chihuán'.

La canción, compartida medinte su cuenta de Facebook, fue grabada junto a Tito Silva y Mr. Saxo Freak y se viralizó en tan solo minutos.

El peculiar tema llega tras las declaraciones de la congresista Leyla Chihuán, quien afirmó que el suelo de 15 mil soles mensuales "no le alcanza para el ritmo de vida que lleva".

"Les presento mi nuevo éxito musical 'Estamos Chihuán' junto a mis tigrillos Tito Silva Music Mr.SaxoFreak. Garritas ahorrativas para ustedes y que venga la prosperidad algún día.La canción original es de mis amigos de Ace of Base", escribió.

'Estamos Chihuán' deriva del tema 'All That She Wants' de Ace of Base, una de las bandas suecas más famosas de los años 90, y ya registró más de 1,7 millones de reproducciones.