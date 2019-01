Facebook viral: La propia autora revela por qué hizo tesis sobre Sheyla Rojas y Antonio Pavón | VIDEO

La polémica continúa. Tras la difusión de la portada de una tesis de una conocida universidad particular que se hizo viral por tener como 'objeto de análisis' la 'reconciliación' deSheyla Rojas y Antonio Pavón en el programa ' Combate ', allá por el año 2013, más detalles se dan a conocer.

Esta vez, Lourdes Sánchez Lavanda, la autora de la tesis y licenciada en Comunicación y Periodismo de la UPC, contó por qué fue que eligió este caso de investigación.

"Me llamó mucho la tención de que muchos de lo que salía en la farándula peruana, en estos realitys de competencia, empezaba a tener mucha más relevancia en los medios, incluso salían en programas televisivos de la competencia", dijo Lavanda en RPP.

"Me llamó la atención que se le de tanta relevancia a constructos discursivos que buscan el entretenimiento de los televidente, que no necesariamente son reales, y los medios reforzaban esa información. Me parecía preocupante habiendo tantos temas importantes que abordar", agregó.

En Facebook, los usuarios cuestionaron que dicha casa de estudios haya aceptado como tema de tesis una situación que, para muchos, no es relevante para la comunidad académica.

Sheyla Rojas apoya a Antonio Pavón Sheyla Rojas y Antonio Pavón en Combate.

"Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón

transmitida durante el programa Combate (mayo de 2013)", es el título de la tesis.

"Quizá pudo haber sido un título mucho mas estructurado pero la idea de una investigación es que todos lo puedan leer y aprender algo", agregó.