Mijael Garrido Lecca sorprendió con una foto en su cuenta de Facebook al recordar cómo empezó a entrenar boxeo y retó a Phillip Butters a subirse al ring para una pelea con él.



A través de Facebook, Mijael Garrido Lecca contó sus inicios en el deporte de los guantes en la academia Mauro Mina, sin embargo, cuando ingresó a la universidad lo tomó un poco más serio.



“Empecé a entrenar con mi hermano Tony Fernandez Boxing (que ahora tiene como 112 años). Con él estoy en la foto de los guantes rojos justo antes de pelear en La Bombonera del Nacional. En esa época me lesioné y empecé a hacer Jiu Jitsu con mi hermano (que nunca paró y acaba de quedar segundo en un torneo en Japón y yo no puedo más con el orgullo)”, recordó Mijael Garrido Lecca en la leyenda de la imagen de Facebook.



Según la publicación de Mijael Garrido Lecca en Facebook, hace 3 años volvió a entrenar, pero luego llegó a la televisión, más sus labores como director de Altavoz, lo hicieron alejarse del boxeo y lo dejó. Ahora, después de mucho tiempo subió a un ring



“El viernes empecé a entrenar de nuevo. Me había olvidado qué paja es mi deporte y cuánto bien hace para botar preocupaciones. Me voy a poner a darle, a ver si antes de colgar los guantes subo un par más de veces al ring, que es increíble”, comentó Mijael Garrido Lecca en la publicación de Facebook.



Lo que más llamó la atención de lo escrito por Mijael Garrido Lecca en Facebook fue a Phillip Butters al ring, pues en 2017 el conductor de Radio Exitosa dijo que estaba dispuesto a pagar 10 mil dólares por segundo al contrincante que lo noquee, sin embargo, cuando el exconductor de Latina había aceptado el reto, el conductor radial dio marcha atrás.



"Me ha dicho Phillip Butters que no califico para el reto porque no soy gay. Nunca pensé que Phillip me iba a discriminar por heterosexual", dijo en ese entonces Mijael Garrido Lecca.



Y ahora el mismo Mijael Garrido Lecca desafió a Phillip Butters.



“De paso: el señor (Phillip) Butters sostiene desde hace algún tiempo que me va a pegar cuando me vea (me lo he cruzado tres veces). Yo sé -Dios- que no soy la fiel de tus ovejas. Pero hazte una: que trate”, escribió Mijael Garrido Lecca en clara alusión a encontrarse en el ring con Phillip Butters. ¿Esta vez aceptará?

