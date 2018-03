Facebook viral: Vidente Reinaldo Dos Santos predijo en 2017 que PPK no terminaría su gobierno 

PPK renunció, pero alguien ya había pronosticado que Pedro Pablo Kuczynski no culminaría su gobierno: el reconocido vidente Reinaldo Dos Santos como se puede ver en un video en Facebook.



El vidente estuvo por Perú el último diciembre en el programa ‘Amor, amor, amor’, días antes que el Congreso de la República debatiera la primera vacancia de PPK, asegurando que el ahora renunciante mandatario no llegaría a finalizar su gobierno.



Reinaldo Dos Santos aseguró que si bien PPK no culminaría su gobierno, sí lo haría su partido político Peruanos por el Kambio, o sea, su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien asumirá la Presidencia de la República.



"Veo al presidente PPK hasta el final de su gobierno, pero no veo elecciones (...) Exacto (asumiría Martín Vizcarra)", dijo Dos Santo.



Además, Reinaldo Dos Santos indicó que habría algo muy fuerte, un “quiebre” que dividiría al fujimorismo, mucho antes que Keiko Fujimori y Kenjo Fujimori tomaran sus propias caminos.



Vidente Reinaldo Dos Santos predijo que PPK no acabaría su gobierno. (Video: Latina)

Según Dos Santos, PPK se iría preso por haber indultado a Alberto Fujimori (cuando aún no lo había hecho) o fallecería tras no culminar su gobierno.



"Si lo indulta a Fujimori, PPK va preso. Lo van inculpar. Yo lo veo bien claro. Cuando yo digo las cosas es porque es contundente y los he visto", dijo Dos Santos en diciembre pasado.

PPK anunció al Perú su renuncia constitucional a la Presidencia del país debido al "clima de ingobernabilidad" y que "no permite avanzar".



PPK decidió dimitir al cargo de máximo representante de los peruanos tras el escándalo protagonizado por los 'Kenjivideos' que se dieron a conocer la tarde del martes.

PPK renunció a la Presidencia de la República. (Video: Canal N)

