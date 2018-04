Una dura acusación contra Daniella Pflucker y su madre, Patricia Seminario salió a la luz el último domingo en el programa Día D. Malcom Durand, pre candidato al gobierno regional del Callao, contó una experiencia que vivió con la actriz durante su campaña política.

El candidato político acusó a Daniella Pflucker y a su madre de quedarse con el adelanto de un dinero por un trabajo que jamás realizó. La última vez que Patricia Seminario lo contactó lo llamó 'acosador' por supuestamente escribir y llamar a la joven para que le devuelva los dólares que se le pagó.

Sin embargo, cuando Malcom Durand se contactó con Daniella Pflucker para el reportaje de Día D, la actriz negó que él la haya tenido como víctima de acoso. Al contrario, la joven calificó de 'buena persona' al candidato político.

Ahora, un post de su cuenta personal de Facebook circula en redes sociales. Daniella Pflucker decide aclarar por qué no ha salido a hablar tras la difusión del reportaje que ha indignado a varios usuarios en redes sociales.

"Ya me cansé de dejar pasar... La prensa no entiende que no puedo declarar porque mi proceso es muy importante, pero aquí va la explicación para quienes lo merecen. Malcom Durand me contrata para unos talleres en el Callao y no se me paga lo que acordamos por mi imagen. Paralelamente me hacía propuestas como irnos de viaje, cosa que por supuesto no accedí", escribió Daniella Pflucker en su cuenta Facebook.

Pero eso no es todo. En la publicación la actriz manifiesta que Malcom Durand sí la acosó pues cada vez que ella le pedía que borre videos y fotos de su participación en la campaña, el candidato le cambiaba de tema y la invitaba a salir, proposiciones que Daniella Pflucker indica, nunca aceptó.

"Su secretaria me decía que quería que yo fuera para él, que quería que yo fuera su mujer. Yo le hablaba de que borre mis fotos y videos y solo me respondía que me quería ver. Como cualquier ser humano he sufrido de acoso en más de una oportunidad. Sabemos que es un país machista. No voy a declarar más sobre él y su asesora", puntualiza Daniella Pflucker.

