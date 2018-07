Facundo González confía en Paloma Fiuza y le responde a Jenko del Río: "No necesito cámaras"

Facundo González no tardó en responderle al exesposo de Paloma Fiuza , Jenko del Río , quien lo calificó de ‘hipócrita’. El argentino le mandó un contundente mensaje.

“No necesito cámaras. Estoy bien, feliz y trabajando. Gracias a Dios me va bien y tengo trabajo, así que no requiero de cámaras. ¿Si creo que Jenko quiere llamar la atención? Ustedes saben, así es. No me incomoda su ingreso a ‘Esto es guerra’, hay gente que necesita trabajar” , comentó González.

Asimismo, restó importancia a la comunicación que Jenko del Río sostuvo con Paloma Fiuza hace mes y medio.

“No tengo idea, pero todo bien. Confío en Paloma” , indicó.