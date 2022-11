¡NO LE PREOCUPA! Pese a que Facundo González no destaca por su habilidades en el baile, se mostró tranquilo por estar en sentencia con Leysi Suárez, en El Gran Show, ya que la bailarina es “un cono” y no sería mayor competencia para él.

“Como dije desde el primer día, Leysi, esté o no esté es como un cono (...) No transmite nada, es una chica guapa, y con eso no hacemos nada”, expresó.

Además, remarcó que Leysi Suárez solo se quedó por “suerte”. “Yo le puse el apodo de cono (...)No baila nada, tuvo suerte que sacaron a Gabriela, se quedó por eso, después zafó con la Rengifo una vez”, agregó.

Facundo González fue sentenciado tras lesionarse

En la octava gala de El Gran Show, Facundo González se ausentó del programa, el mismo chico reality informó que no se presentó porque estaba delicado de salud, debido a que había sufrido de un desgarro mientras se encontraba en sus ensayos del martes 15 de noviembre.

Algunos competidores del reality de Gisela afirmaron que todo se trataría de una excusa y eso incomodó a Facundo. “Falta de compañerismo total de mis compañeritos. De verdad que no sé pero bueno, yo voy a mirar para adelante como un caballo. Los caballos no miran al costado, yo voy para adelante”, dijo.

