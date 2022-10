Facundo González es uno de los integrantes de la nueva temporada de El gran show, el chico reality espera sobresalir en la pista de baile y en una entrevista para la prensa habló acerca de las expectativas que tiene sobre su participación en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

¿Cómo van los ensayos? ¿Cómo vas a sorprender esta segunda gala?

Voy bien, pero tengo que admitir que estoy un poco estresado porque no me salen los pasos. Pero tengo un buen coreógrafo y una buena bailarina, quienes me ayudan mucho. Me estoy volviendo un poco loco, pero lo estoy disfrutando.

Sabemos que lo tuyo no es el baile...

No es lo mío, pero estoy dando todo, me estoy esforzando y creo que estamos bien. Y a esta gala llego con una cumbia y estoy ensayando sin parar porque quiero sorprender.

¿Y hay química con tu pareja de baile?

Hay química en el baile entre mi bailarina y yo, ella es súper talentosa, simpática, tiene paciencia, es lo máximo, la verdad. Ojo, todo siempre muy profesional.

¿Paloma Fiuza te ha dado algún tip?

No, aún no, pero ya me dijo que sí me apoyaría si necesito un refuerzo. Esperemos que sea así porque, “del dicho al hecho, hay un largo trecho”.

A la pista de Gisela Valcárcel también han llegado Patricio Parodi y Fabio Agostini, ¿qué te pareció?

En una sola gala, yo ya hice mucho más de lo que hicieron ellos en esta pista. Patricio y Fabio lo hicieron muy mal. La verdad, para hacer lo que ellos hicieron, mejor no hubiese ido al programa.

