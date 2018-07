Jenko del Río se refirió al pedido que hizo Facundo González a la producción de ‘Esto es guerra’ para que tenga ‘piedad’ de él y Paloma Fiuza y no lo convoquen para la nueva temporada del programa.



“No paro pendiente de su vida tanto como él. Hay muchas personas de su entorno que me cuentan que pregunta sobre mí o si voy a la misma discoteca que él. Tranquilo, muchacho”, sostuvo Del Río.



¿Crees que Facundo es una persona insegura?

Si Facundo es una persona insegura o no, me tiene sin cuidado. No hay nada en contra de él, no me hizo nada, pero sí me cae mal, siempre me cayó mal desde la primera vez que lo vi y fue antes que inicie una relación con Paloma. Me parece hipócrita.



En tus redes sociales señalaste que hace poco te comunicaste con tu exesposa y que Facundo no estaría enterado de esto...

Con Paloma no tengo ningún problema. Ya pasaron tres años (de la ruptura), todo está dicho, superado y es parte del pasado. Durante este tiempo que hemos estado separados, nos hemos comunicado por temas puntuales, pero todo con suma cordialidad. Hace un mes y medio me comuniqué con ella por algo puntual; si surge una duda, le pregunto; si ella tiene una duda, le respondo y, si la veo, la saludo.



Parece que la molestia de Facundo surge por los rumores de tu supuesto ingreso a ‘Esto es guerra’, porque dijo que tu presencia ‘sería algo incómoda’...

Si me dan la oportunidad de participar, contento. Uno debe ser profesional y no mostrar algún tipo de inseguridad. Estaría encantando con cualquier oportunidad de trabajo, siempre con buena vibra y feliz.

