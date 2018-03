Una lamentable noticia. Facundo González compartió a través de sus redes sociales la muerte de su padre. El argentino había comentado antes en Esto Es Guerra que su progenitor venía sufriendo de problemas de salud desde hace unos meses.

" Hoy es el día más triste de mi vida, se me fue el TRESOR, la persona que me enseñó todas las cosas buenas y malas de la vida, la persona que me dio una familia, la persona que me acompañó en todo momento. Mi amigo, mi compañero, mi confidente, Mi VIEJO. Sé que en plano terrestre no te voy a ver más, pero en plano espiritual siempre vas a estar conmigo.TE AMO TRESOR Y HASTA SIEMPRE VIEJO!!!", escribió Facundo González en Instagram.

Natalie Vértiz, La Chama, entre otros de sus compañeros le dedicaron mensajes de apoyo en este difícil momento a Facundo González. "Fuerza wachito, te queremos mucho. Ten por seguro que tu papi está en un mejor lugar, mi más sentido pésame", escribió la esposa de Yaco Eskenazi.

"Oraré por tu padre, Mucha fuerza Facundo, un abrazo Grande", escribió a su turno la 'Chama' Alexandra Méndez. Bruno Agostini también escribió: "Mi hermano te mando todas las fuerzas del mundo en este momento. Se te quiere".

"Fuerza bro. Te queremos mucho y a recordarlo como era. Una persona extraordinaria" , escribió a su turno Ignacio Baladán. Austin Palao también le mandó mucha fuerza por Instagram. "Mucha fuerza mi hermano".

En un post anterior, Facundo González pedía mucha fe por el difícil momento que atravesaba su padre. Paloma Fiuza, Maju Mantilla y otros seguidores le enviaron buenas vibras y su apoyo en el difícil momento que atravesaba.

En el inicio de la temporada 2018, Facundo González se quebró al recibir la videollamada de su madre desde Argentina. Según contó el 'guacho', se sentía mal por estar separado de su familia en un momento complicado, pero su madre lo animó a darlo todo en Esto Es Guerra.

"Se que estás en un lugar que amas y que te encantar estar, acá estoy yo para desearte lo mejor más allá de la situación por la que estás pasando" , dijo en ese entonces la madre de Facundo González.

Facundo Gonzalez llora al hablar de enfermedad de su padre

