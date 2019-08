Facundo González sobre posible romance de Paloma Fiuza: "No va encontrar nada mejor que yo"

¿Le picó? Facundo González se refirió a los rumores de un posible romance de su expareja, Paloma Fiuza. Y es que Brenda Carvallo reveló que la brasileña estaría saliendo con un exitoso empresario.

Consultado sobre el titular de Trome que indica que la chica reality 'enterró' al argentino, Facundo contestó con todo. "No creo que me haya enterrado, tampoco tan así y creo que no es empresario, ¿es empresario el chico? no tenía idea", indicó.

El argentino aprovechó para desearle lo mejor a Paloma Fiuza aunque luego una polémica frase, aparentemente a modo de broma, tiró sus buenos deseos por la borda. "No va encontrar nada mejor que yo, ella sabe. Ella lo tiene claro", dijo Facundo González en declaraciones a América Espectáculos.

A pesar de ello, espera que el nuevo saliente de Paloma Fiuza la haga feliz como lo hizo él. "Ella es una chica muy madura, seria. Espero que la persona que esté con ella quiera lo mismo que ella y la haga feliz, yo no me voy a meter, no soy así. Pero si ella está mal y sufre, ahí sí me metería, no voy a dejar que la hagan sufrir", agregó.

Por otro lado, Facundo González dijo que el rompimiento con Paloma Fiuza no le afectó tanto por la muerte de su papá. "Lamentablemente pasó lo de mi papá y eso me hizo más fuerte aún, entonces como que todo lo demás se me hace más fácil, pero tampoco es que sea fácil, los primeros días fueron complicados", reveló.

Finalmente, el argentino asegura que está viviendo su vida de soltero. "Estoy saliendo divirtiéndome, estoy soltero, tengo derecho a salir a divertirme con amigos, con amigas", indicó.