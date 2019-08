Facundo González habla sobre su relación con Valeria Roggero tras imágenes en discoteca | VIDEO

La ahijada de Jefferson Farfán, Valeria Roggero, estuvo en medio de la polémica tras la difusión de unas imágenes con un modelo argentino el último fin de semana cuando todos pensaban que aún mantenía una relación con el futbolista Anderson Santamaría.

El mismo día, tras la emisión del ampay, tanto ella como el jugador de Atlas F.C. decidieron eliminar todas las imágenes que ambos compartían en sus redes sociales, lo que despertó más la atención de sus seguidores.

El seleccionado nacional envió un mensaje en Facebook aclarando que ambos habían finalizado su relación cuando él regresó a México, pero no dijeron nada porque existía una buena amistad.

Valeria Roggero y Facundo González juntos en discoteca

Un día después, el programa Válgame Dios publicó un video en donde aparece Valeria Roggero en una discoteca con el chico reality, Facundo González. Aunque se desconoce la fecha de esas imágenes, ambos se veían muy cercanos.

Por ese motivo, el argentino decidió hablar sobre los rumores que lo vinculan con la ahijada de la Foquita. En declaraciones a América Espectáculos, el gaucho calificó de 'conocida' a Valeria Roggero.

"Es una conocida que tengo por amigos en común. No, no pasa nada. Es la verdad. Es una amiga en común y ya. Tenemos buena onda, es una chica divertida, pero no pasa nada", explicó.

Además, indicó que si existiera algo más, no tendría ningún problema en decirlo. Cuando la reportera le contó que se trataba de la sobrina de Jefferson Farfán, Facundo dijo que todo 'está bien' con el futbolista.