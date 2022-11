La cantante colombiana, Fanny Lu, señaló que su última canción ‘Lágrimas de amor’ tiene un mensaje de empoderamiento para las mujeres que han pasado por algún engaño, una pena de amor y les pide secar sus lágrimas, seguir adelante y recibir lo que por ‘derecho divino’ tienen todos los seres humanos ser felices y respetados.

“Estoy muy contenta por la receptividad que tiene mi canción ‘Lágrimas de amor’ que es una canción que suena a ranchera, a lágrima, despecho, a fortaleza”, dijo la artista que fue una de las figuras del Festival Heat GYE que se realizó en el estadio Modelo Alerto Spencer en la Perla del Pacífico.

Claro, uno tiene que empoderarse...

Exacto, puedes sufrir un ‘ratico’, pero después hay que limpiarse la lágrima y decir: Yo puedo seguir, como lo digo en todas mis canciones.

En el Perú hay muchas mujeres engañadas...

No hay que dejarse. Hay que amarse uno primero antes que a nadie, después que a Dios, para no permitirle a nadie que te haga lo que no mereces, ni que te den nada menos de lo que Dios te ha dado por derecho, ser feliz y respetada.

¿Y cómo está Fanny como mamá? Tu hijo también canta.

Mira, Teo es mi prioridad, es mi felicidad. Verlo crecer, verlo fortalecerse, verlo ser tan talentoso, tan disciplinado, tan estructurado. Hacer canciones tan increíbles, componer de esa manera, entregar su tiempo y su dedicación a una profesión que exige mucho. Ese compromiso y ese profesionalismo me hacen sentir feliz. Teo y su carrera es una prioridad, porque es su felicidad, es su sueño y ha demostrado que nació para eso.

¿Y Fanny es una mamá muy querendona, muy sobreprotectora o deja que tenga sus alas?

Como de los dos. Si le preguntan a mi hijo, dice que soy demasiado sobreprotectora. Si me preguntan a mí, soy muy demasiado amorosa. Entonces depende cómo lo veas. Pero Teo es una persona muy linda, es muy juicioso como decimos en Colombia, se porta muy bien, muy respetuoso. Así que no tengo quejas, para nada. Escuchen ‘Chocolatico’ que es su sencillo. Su música está fenomenal, está muy linda.

¿Cuándo vas a Perú, que te queremos mucho por allá?

Yo también. Mucho.

Un saludo para Trome

A toda mi gente linda de Trome en Perú, soy Fanny Lu y los invito a escuchar ‘Lágrimas de amor’. Un beso, los llevo por siempre en mi corazón, los quiero.

