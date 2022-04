Tapir 590 y su rivalidad con Faraón Love Shady: lo culpa de su retiro y de copiar sus ideas

Tapir 590 reapareció. Oliver Ramos, conocido por su polémica frase “Qué vas a saber tú pe, mascota” por el año 2019 volvió a brindar una entrevista a un programa de YouTube. El carismático personaje contó a qué se está dedicando hoy en día y dio detalles de su rivalidad con Faraón Love Shady.

El personaje nacido del internet se alejó de los reflejectores para dedicarse netamente a su carrera como música. Según contó a ‘B&K Podcast’, ahora apunta a convertirse en el nuevo Daddy Yankee peruano.

“La gente se ríe conmigo, es parte de mi show, pero en la actualidad estoy haciendo música urbana y me dedico a cantar regueton. Yo estoy haciendo música de Puerto Rico , más a fondo, Wisin & Yandel, Daddy Yankee, todos ellos”, reveló.

Incluso confesó que es difícil contactarlo, puesto que no contesta llamadas ni responde mensajes de producciones que quieran tenerlo nuevamente en la televisión. Remarcó que ha dejado atrás ese estilo de vida.

“Alguien me escribe al celular o a cualquier red social que tenga y a nadie respondo porque han pasado varios incidentes, unos me grabaron, lo subieron a la red, por eso yo todo lo filtro. Soy serio en mi chamba, la música, el tiktok me ayuda para subir las vistas y mantenerme. Ahorita canto regueton en las discotecas”, remarcó.

TAPIR 590 ACUSA A FARAÓN LOVE SHADY DE COPIARLO

Sin embargo, Tapir 590 se retiró de las redes sociales por una sola razón: la existencia de Faraón Love Shady, a quien acusa de copiar su estilo. El excéntrico personaje reveló que dejó de aparecer para que el Faraón no tenga ideas.

“Lo hice porque a los inicios sucede que yo he creado el estilo, de jugar con el público, entonces me incomodó un poco la idea porque él comenzó a hacer lo mismo, casi igual, entonces yo dejé de hacer videos. Lo que pasa es que si seguía haciendo videos y dando ideas, también ellos se quedaban sin ideas ”, dijo Tapir, quien aseguró que su estrategia ha funcionado.

A raíz de la reciente ‘tiradera’ de Faraón arremetiendo contra Residente, Tapir minimizó su talento y aseguró que su material es solo para hacer reír.

“Él produce música para hacer reír, no le digo payaso y yo hago música más formal, así como Anuel, Bad Bunny”, agregó.