La Faraona Marisol discrepó con la afirmación que dio Giuliana Rengifo en ‘El gran show’ al señalar que los ‘lutos están pasados de moda’, pues cree que una mujer debe cuidar siempre su imagen y sobresalir por su talento. Además, contó que acaba de lanzar su tema ‘La robamaridos’ que grabó en México con la orquesta ‘La sonora dinamita’´.

Marisol, a Giuliana Rengifo la han criticado por decir que el luto ya pasó de moda y que pasó de un ‘notario’ a otro, ¿ los lutos se guardan?

Bueno, la mujer tiene que cuidar siempre su imagen y más si es madre. Yo cuido mucho mi imagen, a mis hijos y mis cosas personales son para mí. Todo el mundo me conoce, me ha visto salir adelante como artista, con mi música y no por hablar de mis cosas personales para que me llamen de un lugar u otro. A veces mucha gente opta por hablar, por hacer cosas que no debe en vez de ponerse a trabajar.

¿Entonces, el luto se debe respetar?

A mí me han criado de otra manera. Creo que sí, porque si has amado, duele. Pero hay gente que en un mes dice que ya ama a otra persona. O sea, yo estoy con una persona y en un mes ya lo olvidé. Yo no amaría a una persona en un mes, pero son cosas de cada uno.

¿Los amores que nacen de una infidelidad, logran ser amor verdadero?

No duran, me ha pasado. Eso sí lo digo con autoridad, eso no dura, porque lo que le haces a uno lo pagas con otro. El mundo da vueltas.

¿Por eso la letra de ‘la robamaridos’ de tu nueva canción ?

Esa letra es para todas esas ‘robamaridos’ que se meten en matrimonios, a dañar matrimonios ajenos, a dañar hogares, a esas que no les importa destruir una familia, sin importarles que tiene hijos que son los que sufren.

¿Cuándo grabaste este tema?

Lo grabé en México con la Sonora Dinamita, justo en la época de la pandemia, primero lo hice yo acá sola y luego lo grabamos con la Sonora en México y justo estamos lanzando el tema y video clip se viene luego.

¿Con quién van a grabar el video?

Ya lo van a ver, es muy elocuente tiene mucho mensaje para todas esas robamaridos que andan por ahí, como ya dije, destruyendo hogares.