Farid Ode afirmó que está nuevamente soltero porque se divorció de Sandra Mathews, madre de su última hija, pero no está ‘suelto en plaza’ porque tiene 8 meses de relación con su pareja Scarlet.

“Gracias a Dios, todo salió bien y con Sandra (Mathews) nos divorciamos de mutuo acuerdo, en buenos términos”, señaló el popular ‘Fogatita’.

Estás nuevamente soltero...

Así es, pero comprometido con una mujer hermosa y mi relación va viento en popa.

¿Cuánto tiempo tienes con Scarlet?

Ya tenemos 8 meses y si Dios quiere en unos meses no vamos a Cancún.

Ya te plantaste...

Yo estoy recontra plantado.

¿Están conviviendo?

No, ella vive con su papá.

Y para cuándo la ‘roca’...

La ‘roquita’ para más adelante, queremos trabajar, disfrutar y viajar. La vida es corta.

Ella tiene 22 años, me imagino que todavía no piensa en el matrimonio.

Yo también soy un señor jovial, sigo siendo el galán de antaño (risas).

¿Cómo están tus hijas?

Mis bebés están bien, grandotas, preciosas y luchando con los lobos ja, ja, ja.

¿Eres celoso con ellas?

Sí, quiero que estudien y se preparen para esta vida tan dura sin distraerse con los enamoraditos.

¿Cómo va la chamba con el restaurante ‘La Fogatita Marina’?

La verdad, me va bien. Aunque la situación está complicada, siempre me levanto, mientras trabajes duro las cosas irán bien. Además, el restaurante ‘La Fogatita Marina’ ya es conocido en Villa el Salvador, así que tengo mi gente.

Gamille Ode, hija de Mariella Zanetti, cuenta su experiencia en el colegio: “No tenía un solo amigo”

Gamille Odé fue parte de la secuencia ‘Si supieran...’ de En Boca de Todos, donde confesó pasajes desconocidos de su vida como hija de la popular Mariela Zanetti y Farid Ode.

“A mí sí me incomodaba que se refieran de esa manera a mi mamá (críticas por ser vedette). Si supieran todo lo que hay detrás de la vida de un famoso... Al principio me daba un poco de vergueza, sin embargo y, al fin y al cabo, mi mamá gracias a eso pudo salir adelante y es un trabajo que como cualquier otro trabajo del mundo, debe ser respetado y valorado”, indicó.

Asimismo, confesó que le pidió a su madre muchas veces que retome la relación con su papá. “Hasta ahora la molesto diciendo ‘y si vuelves con mi papa’. Pero eso ya no es posible”, indicó.

Sobre las críticas hacia Farid Ode que lo acusaban de mantenido, Gamille dijo que sí le incomodaban porque desde que recuerda, su padre siempre trabajó. “Por un personaje (Supermantenido) le decían cosas, la gente lo tomaba como si fuera verdad pero era un personaje. Mi papá siempre ha trabajado, ahora tiene su departamento”, expicó.

Finalmente reveló que a ella también la criticaban porque no trabajaba. “Me decían ‘ay esta chica no hace nada, le pagan todas las cosas’, yo tenía 16 años, ¿qué se supone que debería haber hecho?”, indicó.